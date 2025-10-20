NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 6,87 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 6,87 USD zu. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,92 USD an. Bei 6,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 957.644 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 16,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 55,97 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 2,63 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2,41 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,062 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

