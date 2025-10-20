DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.019 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.362 +2,6%
NIO

NIO Aktie News: NIO gewinnt am Montagabend an Boden

20.10.25 20:23 Uhr
NIO Aktie News: NIO gewinnt am Montagabend an Boden

Die Aktie von NIO zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,1 Prozent auf 7,03 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,06 EUR 0,30 EUR 5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 4,1 Prozent auf 7,03 USD zu. Bei 7,05 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,76 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.835.844 NIO-Aktien.

Bei 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,02 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Abschläge von 56,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte NIO am 02.09.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,35 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 2,63 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,062 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

