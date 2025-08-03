NIO Aktie News: NIO am Abend mit Kurseinbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 6,15 USD ab.
Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 6,15 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,11 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,68 USD. Zuletzt wechselten via New York 17.317.409 NIO-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 50,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Am 03.06.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,98 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 09.09.2026.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,682 CNY je NIO-Aktie belaufen.
