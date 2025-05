NIO Aktie News: NIO tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Minus bei 3,68 USD.

Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 3,68 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 3,63 USD. Bei 3,73 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.442.301 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 107,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 3,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 17,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

NIO gewährte am 21.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,74 Mrd. USD gegenüber 2,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.06.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 04.06.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,175 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

