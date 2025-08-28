DAX23.957 -0,4%ESt505.366 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.440 -0,4%Nas21.462 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.435 +0,5%
Aktienkurs aktuell

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Verlusten

29.08.25 16:10 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 6,39 USD.

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,9 Prozent auf 6,39 USD nach. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,39 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 919.319 Stück.

Bei 7,64 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,66 Prozent. Bei einem Wert von 3,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Kursverlust von 52,62 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 03.06.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte NIO am 02.09.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von NIO rechnen Experten am 09.09.2026.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,668 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

