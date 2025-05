Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag fester

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 16,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 16,80 EUR. Bei 17,16 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 123.892 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 4,71 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,62 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,010 EUR je Nordex-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,20 EUR.

Am 25.04.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Nordex hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,684 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verloren

Nordex-Aktie mit Schwankungen: Nordex bleibt beim Umsatz unter den Erwartungen