Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 12,94 EUR.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 12,94 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 12,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 546.061 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,87 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 33,42 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR.

Nordex veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Mrd. EUR – ein Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 17.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,107 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

September 2024: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

September 2024: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter