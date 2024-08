Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 13,61 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 13,93 EUR. Mit einem Wert von 13,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 534.984 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 15,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 57,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 25.07.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Nordex dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,106 EUR je Aktie.

