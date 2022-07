Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag schwächer

Die Aktie verlor um 11.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 8,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,22 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 205.026 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,73 EUR erreichte der Titel am 09.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,63 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,39 EUR an.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.488,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1.251,16 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.08.2023.

