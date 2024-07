Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 13,45 EUR.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 13,45 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,09 EUR. Bisher wurden heute 248.288 Nordex-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 17,25 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 35,94 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 18,43 EUR.

Am 14.05.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nordex am 25.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,059 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Zuschläge

Erste Schätzungen: Nordex veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal