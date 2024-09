Nordex Aktie News: Nordex zieht am Vormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 14,49 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 14,49 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,51 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.858 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,03 EUR an.

Nordex veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 präsentieren. Am 17.11.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,106 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen