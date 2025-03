Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag gesucht

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,7 Prozent auf 16,37 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 4,7 Prozent auf 16,37 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 17,21 EUR. Bei 15,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 1.898.113 Aktien.

Am 14.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,21 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 4,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 56,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,65 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 27.02.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent auf 2,19 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Am 31.03.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,670 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

