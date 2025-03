Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag leichter

Nordex im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 15,57 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 15,57 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,42 EUR aus. Bei 15,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.192 Stück gehandelt.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,31 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,69 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,65 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex veröffentlichte am 27.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,01 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,19 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 31.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,670 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

