Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 12,41 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:52 Uhr 4,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 12,47 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 950.113 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 30,57 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 18,13 EUR angegeben.

Nordex ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,02 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit -0,15 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 1,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 31.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,048 EUR je Nordex-Aktie.

