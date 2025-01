Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 11,98 EUR.

Die Nordex-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 11,98 EUR abwärts. Bei 11,98 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 829.727 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 31,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 39,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 18,13 EUR.

Am 07.11.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Nordex hat ein EPS von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,15 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Nordex.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,048 EUR im Jahr 2024 aus.

