Nordex Aktie News: Nordex verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Zum Vortag unverändert notierte die Nordex-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 14,89 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der Nordex-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 14,89 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 14,91 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 14,88 EUR. Bei 14,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7.843 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 42,14 Prozent sinken.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,03 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.07.2024. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 17.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,106 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

