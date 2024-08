Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

So bewegt sich Nordex

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 13,87 EUR.

Um 09:03 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 13,87 EUR zu. Bei 13,87 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,81 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.896 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 37,88 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2025 dürfte Nordex die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,106 EUR je Aktie belaufen.

