Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nordex-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 20.06.2022 09:22:00 Uhr bei 9,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 9,33 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,24 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,29 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.958 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2021 bei 19,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 53,46 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2022 auf bis zu 9,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 2,53 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,65 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex -0,44 EUR je Aktie generiert. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 21.06.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nordex dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 16.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,201 EUR je Aktie aus.

