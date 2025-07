Nordex Aktie News: Nordex wird am Dienstagmittag ausgebremst

Nordex im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 19,34 EUR.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 19,34 EUR. Bei 19,32 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,80 EUR. Bisher wurden heute 150.754 Nordex-Aktien gehandelt.

Bei 20,30 EUR markierte der Titel am 21.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,96 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,035 EUR je Nordex-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 19,40 EUR.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,44 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 28.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 13.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,671 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren angefallen

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Nordex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel