Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 19,44 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 19,44 EUR ab. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,32 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 19,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 256.528 Nordex-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,30 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2025. 4,42 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,035 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 25.04.2025. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.07.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,671 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

