Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 15,39 EUR.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 15,39 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 15,39 EUR. Bei 15,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 12.363 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 17,63 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 14,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,016 EUR je Nordex-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,65 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 27.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,19 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 2,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Nordex am 30.04.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 31.03.2026.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,677 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

