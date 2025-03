Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 15,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,50 EUR. Zuletzt wechselten 26.444 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,63 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,48 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,016 EUR je Nordex-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,65 EUR an.

Nordex ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 2,19 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 2,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,677 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

