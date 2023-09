Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 11,71 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:47 Uhr 2,7 Prozent. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,74 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 60.589 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,48 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,23 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.259,65 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.259,65 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 vorlegen. Nordex dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,954 EUR je Nordex-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

XETRA-Handel: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

Nordex-Aktie freundlich: Nordex zieht Aufträge über 135 MW in Italien an Land