Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Freitagvormittag an Boden

So entwickelt sich Nordex

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 11,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 11,50 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 11,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.945 Nordex-Aktien.

Bei einem Wert von 15,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 35,91 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 7,23 EUR. Abschläge von 37,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,67 EUR an.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 1.488,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1.259,65 EUR umgesetzt.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Nordex die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,954 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

XETRA-Handel: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

Nordex-Aktie freundlich: Nordex zieht Aufträge über 135 MW in Italien an Land