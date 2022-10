Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,7 Prozent auf 9,48 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,53 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 426.437 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 17,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 6,97 EUR. Mit Abgaben von 36,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 18,57 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 29.03.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.488,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.251,16 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 14.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie gibt Gewinne ab: Nordex erhält Großauftrag von Windparkbetreiber Landwind

Nordex-Aktie springt hoch: Deutliche Steigerung der Verkaufspreise - Rückgang bei Auftragseingang

Nordex-Aktie dreht ins Minus: Nordex erhält Auftrag über Windanlagen mit bis zu 137 Megawatt Leistung in Polen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com