Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 93,66 CHF ab.

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 93,66 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 92,90 CHF. Bei 92,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 395.013 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 8,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 15,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,93 USD belaufen. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,38 CHF.

Novartis veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,90 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 17.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 21.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,51 USD in den Büchern stehen haben wird.

