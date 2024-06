Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 92,32 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 92,32 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 91,94 CHF. Bei 92,24 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 601.559 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,38 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,21 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 14,20 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,68 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,00 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 23.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,01 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,34 Mrd. USD – eine Minderung von 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,98 Mrd. USD eingefahren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,24 USD je Aktie.

