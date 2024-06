Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Einbußen

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 92,58 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 92,58 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,94 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,24 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.362.565 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nach 3,30 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,68 USD je Novartis-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,00 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 23.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,34 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 18.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

