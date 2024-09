Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 97,72 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie notierte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 97,72 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 97,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,11 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 114.237 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von 5,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 82,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,76 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,56 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,58 Prozent zurück. Hier wurden 11,32 Mrd. CHF gegenüber 12,24 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Börse Zürich: SMI fällt zum Handelsende zurück

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter

Handel in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter