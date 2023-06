Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Novartis 90,80 EUR

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 90,61 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,89 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 89,97 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 552.043 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,95 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2022 auf bis zu 73,32 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 23,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 95,00 CHF an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 25.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 12.953,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.531,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.07.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 17.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,78 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

