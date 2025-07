Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Novartis

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 97,18 CHF ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 97,18 CHF ab. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 96,96 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 97,62 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 490.875 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 19,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,09 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,00 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 29.04.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,65 CHF gegenüber 1,15 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,34 Mrd. CHF eingefahren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 21.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,73 USD fest.

