Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Vormittag an

Aktien in diesem Artikel Novartis 90,17 EUR

-0,22% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 90,54 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie legte bis auf 90,73 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 90,62 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.544 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Abschläge von 19,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,00 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 1,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 12.953,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.531,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 18.07.2023 erwartet. Novartis dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie freundlich: Sandoz glaubt an Umsatzwachstum auch nach Loslösung von Novartis - Progressive Dividendenpolitik

Novartis-Aktie steigt: Novartis erhält Zulassung für Cosentyx in der EU

Novartis-Aktie dennoch fester: CHMP empfiehlt Widerruf der bedingten Marktzulassung für Adakveo von Novartis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com