Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 97,64 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 97,64 CHF an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 98,00 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 96,82 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,15 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 835.874 Stück.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). 5,20 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 20,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,08 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,00 CHF an.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CHF, nach 1,15 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11,90 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 21.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,64 USD je Novartis-Aktie.

