Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 97,15 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 97,15 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 97,37 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,37 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.524 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 5,73 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,63 CHF. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 13,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,89 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,00 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,13 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,19 USD je Aktie.

