Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 93,59 CHF ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 93,59 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 93,51 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 93,51 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 67.955 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,35 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,98 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,75 CHF.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,90 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 10,34 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

