Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 93,89 CHF.

Werte in diesem Artikel

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 93,89 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 94,22 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 93,49 CHF. Bei 93,51 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 820.254 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,40 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,62 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,98 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,65 CHF gegenüber 1,15 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11,90 Mrd. CHF gegenüber 10,34 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 21.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,66 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand