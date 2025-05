Notierung im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag fester

27.05.25 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 93,99 CHF zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 93,99 CHF zu. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,22 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,51 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 444.925 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,29 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,71 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,98 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 29.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,90 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umgesetzt. Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 21.07.2026. Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand

