Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 93,95 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 93,95 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 93,84 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,75 CHF. Bisher wurden heute 895.201 Novartis-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,41 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 1,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 15,69 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,71 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,00 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 23.04.2024. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2024 erfolgen. Novartis dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

