Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 94,22 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 94,22 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,19 CHF ab. Bei 94,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 876.429 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,41 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,93 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,71 USD, nach 3,30 USD im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,00 CHF.

Am 23.04.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,34 Mrd. USD im Vergleich zu 11,98 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2024 terminiert. Am 17.07.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,25 USD im Jahr 2024 aus.

