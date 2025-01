Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 90,14 CHF ab.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 90,14 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 90,03 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 90,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.218.853 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,96 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF am 19.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 7,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,77 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,86 CHF an.

Novartis veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 0,75 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,11 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,41 Mrd. CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 31.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Novartis.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,58 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

