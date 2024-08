Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Vormittag vor

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 97,75 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 97,75 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 97,75 CHF. Bei 97,58 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.511 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 100,96 CHF erreichte der Titel am 15.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,76 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,33 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

