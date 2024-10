Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag kaum bewegt

Novartis im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 101,00 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr bei 101,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Novartis-Aktie legte bis auf 101,08 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 100,34 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 100,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 457.551 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von 1,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2023 Kursverluste bis auf 83,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,80 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,88 CHF aus.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Novartis die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,49 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

