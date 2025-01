Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag nordwärts

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 89,51 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 89,51 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 89,56 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,94 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 889.232 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 12,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 83,63 CHF. Mit Abgaben von 6,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,77 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,00 CHF an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 29.10.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,37 CHF gegenüber 0,75 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,11 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 31.01.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 04.02.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

