Aktie im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

21.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 89,52 CHF zu.

Wer­bung

Das Papier von Novartis legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 89,52 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,15 CHF. Zuletzt wechselten 941.854 Novartis-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 12,85 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.04.2024 (83,63 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 6,58 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,77 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,00 CHF je Novartis-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 29.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 CHF gegenüber 0,75 CHF im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,11 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.02.2026. Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,59 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Gewinne in Zürich: SMI beendet die Montagssitzung im Plus Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags freundlich SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Novartis von vor einem Jahr bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com