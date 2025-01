Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 90,32 CHF nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 90,32 CHF nach oben. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 90,53 CHF. Mit einem Wert von 89,69 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 1.274.994 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. 13,73 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 8,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,77 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,00 CHF an.

Novartis gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,37 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,11 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 6,73 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 04.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,54 USD je Aktie aus.

