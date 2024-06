Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 95,81 CHF.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 95,81 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 97,00 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 95,65 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.211.763 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.06.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 1,24 Prozent Luft nach oben. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,73 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,00 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 23.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,70 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

