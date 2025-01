Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 92,60 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 92,60 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 93,35 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.179 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 9,85 Prozent niedriger. Am 19.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,63 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,77 USD je Novartis-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,00 CHF aus.

Am 29.10.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie erwirtschaftet. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,11 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

