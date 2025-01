Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag gesucht

Novartis im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 93,08 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 93,08 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 93,35 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 93,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 715.799 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2024. Mit einem Zuwachs von 10,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,77 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,00 CHF aus.

Am 29.10.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,75 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,11 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,41 Mrd. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.01.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 04.02.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,54 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

