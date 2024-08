Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Mittwochmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 101,36 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 101,36 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,40 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,94 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 368.425 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.08.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 0,04 Prozent niedriger. Am 07.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF. Mit Abgaben von 19,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,78 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,33 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Novartis-Aktie.

