Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 93,36 CHF.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 93,36 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 93,41 CHF. Bei 92,17 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 640.110 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,03 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.04.2024 bei 83,63 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,76 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,00 CHF.

Am 29.10.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 CHF gegenüber 0,75 CHF im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,11 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,41 Mrd. CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Novartis am 31.01.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

